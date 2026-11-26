Bartı'da hükümlülerin topluma kazandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bartın Üniversitesi arasında imzalanması hedeflenen İş Birliği Protokolü için İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bartın Üniversitesi arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolünün 2026 yılı 2'nci İstişare toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Turan başkanlığında, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Yavuz Çomarlı, Bartın Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gökhan Arslan'ın katılımlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

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Toplantıda, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirilen boya ve temizlik faaliyetleri, bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Yükümlülere yönelik sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin planlanması, çocuk yükümlülerin üniversite bünyesindeki kariyer merkezi imkânlarından yararlandırılması, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında boyama ve ağaç dikim bakım çalışmalarına devam edilmesi, yükümlülerine yönelik gerçekleştirilecek seminer, etkinlik ve programlarda akademisyen desteği sağlanması kararlaştırıldı.