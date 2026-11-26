Bartın'da özel maden sahasının rehabilitasyonu kapsamında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki 27 dekarlık alana 650 fıstık çamı fidanı dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Yakup Aksoy, bir firmanın çalışanları ve orman işletme personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bölge Müdürü Oflu, maden sahalarının rehabilitasyonuyla madencilik faaliyetlerinden etkilenen alanların yeniden doğaya kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Esenpınar mevkisinde dikilen fidanların büyüdükçe kökleriyle toprağı tutarak erozyonun önlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Oflu, gelişecek bitki örtüsünün kuşlar ve diğer yaban hayvanları için de beslenme ve barınma alanları oluşturacağını kaydetti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.