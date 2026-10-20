Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Berber, başının arkasından vurulmuş halde ölü bulundu

        Berber, başının arkasından vurulmuş halde ölü bulundu

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde berber Murat Barışık (35), dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Berber, başının arkasından vurulmuş halde ölü bulundu

        BARTIN’ın Kozcağız beldesinde berber Murat Barışık (35), dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Bugün saat 14.00 sıralarında beldenin Ustaoğlu köyünde köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabancayla başının arka tarafından bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Erkek kuaförü ölü bulundu
        Erkek kuaförü ölü bulundu
        Irmağa atlayan kişi kurtarıldı
        Irmağa atlayan kişi kurtarıldı
        Bartın'da suya atlayan şahsı ekipler kurtardı
        Bartın'da suya atlayan şahsı ekipler kurtardı
        Bartın'ın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetrey...
        Bartın'ın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetrey...
        Konserde ölen Furkan Aksu Bartın'da defnedildi
        Konserde ölen Furkan Aksu Bartın'da defnedildi