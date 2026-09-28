GÜNCELLEME - Bartın'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Bartın'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Bartın'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır ile Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ile tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bartın-Karabük kara yolu, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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