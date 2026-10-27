Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Bartın'da üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" söyleşisinde, Bartın Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Boyraz, Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda yapılan söyleşide, Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemine değindi.

Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülke bulunan tek ülke olduğuna dikkati çeken Boyraz, "Boğazları var, 3 tarafı denizlerle çevrili. Jeostratejik ve jeopolitik böylesine bir yer. 'Bağı yol üstünde olanın, yari güzel olanın başı dertten kurtulmazmış' derler. Bizim memleket böyle bir yer. Muhteşem bir toprakta yaşıyoruz ama bunun bedelini de ödüyoruz ama biz de hep birlikte bu topraklara sahip çıkacağız." diye konuştu.

REKLAM

Osman Boyraz, ülkenin kara, hava ve deniz yolu ulaşımıyla ilgili bilgiler vererek, bölünmüş yol ağının son 20 yılda 6 bin 101 kilometreden 30 bin 205 kilometreye çıktığını bildirdi.

Ülkede 2003'te 6 milyon araç olmasına karşın trafik kazalarındaki ölüm oranının 5,72 olduğunu, bugün 35 milyon araca karşılık ise bu oranın 0,98'e düştüğünü belirten Boyraz, "Bütün projelerinizi insan odaklı yapmanız lazım. Biz de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz." ifadesini kullandı.

56 metre genişliğe sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün diğer köprülerden bu yönüyle ayrılma sebebini soran Boyraz, "Demir yolu ulaşımı da planlanarak yapılmıştır." cevabını veren öğrenciyi kutladı, Turistik Doğu Ekspresi gezisi için bilet hediye etti.

REKLAM

Boyraz, "Bakın bu proje bir vizyon projedir. Bu projeyi yaparken sadece lastik teker değil, ileride ihtiyaç olduğunda ortasından tren hattı da geçsin diye geniş yapıldı. Yakın zamanda ihale edilecek ve burayı Kapıkule'ye bağlayacağız." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal'ın da katıldığı program, Turistik Doğu Ekspresi bileti için yapılan çekilişle sona erdi.