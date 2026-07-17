Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı birlik, beraberliğin ve barışın yüzyılı, bunu yeniden inşa ediyoruz. Bu topraklarda güçlü, bir ve beraber olmamız lazım." dedi.



Bakan Bak, Beşiri ilçesine bağlı Asmadere köyünde düzenlenen "Şeyh Hevinda Çivi Çakma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki kültür ve inanç mozaiğini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.





Bak, birlik, beraberlik, halkların kardeşliği ve inançların sürdürülmesi konusuna özel önem verdiklerini vurgulayarak, kültürlerin yaşatılmasında devlet desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.





Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye Yüzyılı birlik, beraberliğin ve barışın yüzyılı, bunu yeniden inşa ediyoruz. Bu topraklarda güçlü, bir ve beraber olmamız lazım. Buralara gelinmeli, buralardaki yatırımlara destek olunmalı. Buralarda o kültürleri yaşatmalı. Diğer nesillere aktarmalı. Genç çocuklarımızı görüyoruz. Restore edildikten sonra bu gençlerimiz görecek, gelecek nesillere aktarılacak. O yüzden kültürlerin, inançların taşınması önemli. Türkiye'nin dört bir yanında azınlıklara ait pek çok yapı hem onlara iade edildi hem restore edildi hem de destek olundu. Bunların Cumhurbaşkanımızın hakikaten vizyonu. Biz de gerçekten bu konuyu önemsiyoruz."



Geçmişe sahip çıkmanın ve gençlere miras bırakmanın önemine dikkati çeken Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Değerli Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu tip eserlerin ayağa kaldırılması, inançlara saygı, onların bu kutsal değerlerine saygı göstermek bir devlet için çok önemli. Ezidi vatandaşlarımıza, Ezidi halkımıza bu anlamlı eseri hep beraber restore edeceğiz. İnşallah tamamlandığında da pek çok kişi gelip ziyaret edecek, kültürler taşınacak. Buradaki birliktelik, beraberlik ortaya konacak. Batman için de çok kıymetli. Bölgemiz için de kıymetli. Biz bu önemli hususlarda devlet olarak desteğe açığız. GAP İdaresi, Batman Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı bunlara katkı sağlar. İnançlara saygı duymak, kültürleri taşımak çok çok kıymetli. Hep birlikte güçlü olacağız. Bu toprakları ilelebet koruyacağız. Kardeşlik içerisinde, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. "



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise restorasyon çalışmasının ortak tarih, kültür, inançların artık yeniden inşası anlamına geldiğini söyledi.



Türbenin Ezidi inancı için çok önemli olduğunun altını çizen Yazgı, "Yurt dışındaki ve buradaki Ezidi kardeşlerimizin inançlarını ve değer verdikleri insanları gerçek manada en uygun ortamda misafir etmek için bu çabayı sarf ettik. Çünkü Batman için bu kültür ve inanç mozaiği çok önemli. Bu noktada başta Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz ve GAP İdaremiz olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ise insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın binlerce yıllık kültürel mirasının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.



Yeni yüzyılda dili, ırkı, rengi ve kökeni ne olursa olsun herkesi eşit gören, insanı merkeze alan ve kucaklayan bir anlayışı benimsediklerini aktaran Canalp, şöyle konuştu:



"Geçen yıl itibarıyla yine Beşiri ilçesinin bir köyünde Mor Kiryakus Manastırı'nı hizmete açtık. Mor Kiryakus Manastırı bugün burada Şeyh Hevinda Ezidiler için ne anlama geliyorsa Süryaniler için aynı anlama geliyor. O kutsal mekanı yine aynen burasında olduğu gibi devletimizin imkanlarını kullanmak suretiyle restore ettik ve şu anda orası hem dini bir mekan hem de kültürel bir mekan olarak hizmet veriyor. Sason ilçemizde 2 bin 974 metre rakımındaki Mereto Dağı'nın tam zirvesinde bir kilise vardır. O da Ermeni kilisesidir. Biz geçen yıl itibarıyla o kilisenin de restorasyonunu yaptık ve şu anda o kiliseyi de yakın bir zaman içerisinde Ermeni vatandaşlarımız ziyaret etme imkanına kavuşacak. Kilisesi ile aynı eşdeğer yükseklikte bir de Mereto Mescidi yapıyoruz. O mescit de Selimiye Camimizin birebir küçültülmüş bir prototipi gibi olacak."



AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun bu coğrafyanın kaderini değiştireceğini kaydetti.



Ezidi Kültür ve Hakları Merkezi Türkiye Temsilcisi Sait Dağ da Batman'ın asırlardır farklı inançların ve kültürlerin huzur içinde nefes aldığı bir medeniyet beşiği olduğunu belirterek, "Burada harcını koyduğumuz bu temel yalnızca bir taşın, bir yapının yükselişi değildir. Bu temel ortak kültürel mirasımızın, inanç özgürlüğümüzün ve bu topraklarda yüzyıllardır ilmek ilmek dokunan birlikte yaşama kültürümüzün en güçlü simgesidir. Devletimizin son yıllarda bu zenginliği korumak, yarınlara taşımak için attığı adımları büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün yeniden ihya edilen bu kutsal mekanın da işte bu kapsayıcı anlayışın güzel bir meyvesi olduğuna inanıyoruz. Farklılıkları birer zengin olarak gören, birliğimizi pekiştiren bu yaklaşım Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en samimi yansıması olacaktır." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra ziyaretgahın temeli atıldı.



Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şahsi, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, kurum amirleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Ezidi vatandaşlar katıldı.



Bakan Bak, törenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.







