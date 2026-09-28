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        Batman'da 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Batman'da 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 24 Eylül’de Diyarbakır-Batman kara yolunda durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

        Aramada, kamyonet kasasında ahşap plakalar arasına zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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