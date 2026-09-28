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        Sason'da "Aile Eğitim Programı" tamamlandı

        Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, 9 haftalık "Aile Eğitim Programı"nı tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Sason'da "Aile Eğitim Programı" tamamlandı

        Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, 9 haftalık "Aile Eğitim Programı"nı tamamladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından gerçekleştirilen programın son oturumunda "Geleceğe Sağlam Adımlar" modülü işlendi.

        Son oturumda katılımcıların geleceğe yönelik farkındalıklarının artırılması, aile yaşamına ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

        Dokuz hafta süren eğitimler kapsamında kursiyerlere "Kendini Bilmek", "Aile İçi İletişim", "Sosyal Medya, Dijital Oyunlar ve Bilişim Araçları", "Okul Hayatı ve Çocuk", "Çocuk Yetiştirme Tutumları" ile "Geleceğe Sağlam Adımlar" dersleri verildi.

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        Sertifika törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, İl Müdür Yardımcısı Ümit Çiçek, Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Akın ve Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Veysel Yaşar katıldı.

        Törende, programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

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