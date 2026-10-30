Batman'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Ekim'de nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 aydır aranan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Batman’da jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.