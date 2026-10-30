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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

        5 aydır firari olarak aranan Y.E. ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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