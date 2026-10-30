Batman'da firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

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