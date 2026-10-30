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        Batman'da meslek lisesi öğrencileri köylerdeki taziye evleri için sedir üretiyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da meslek lisesi öğrencileri, köylerdeki taziye evleri için sedir üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Batman'da meslek lisesi öğrencileri köylerdeki taziye evleri için sedir üretiyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da meslek lisesi öğrencileri, köylerdeki taziye evleri için sedir üretiyor.

        Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İl Özel İdaresi arasında geçen yıl köylerdeki taziye evlerinin sedir ihtiyacını karşılamak amacıyla protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, tam donanımlı atölyede taziye evlerine sedir üretimi için kolları sıvadı.

        5 öğretmen gözetiminde çalışan 21 öğrenci, kırsalda bulunan taziye evlerine sedir üretiyor.

        Döner sermaye kapsamında sürdürülen üretim faaliyetlerinde öğrenciler, mobilyaların tasarımından üretimine, nakliyesinden montajına kadar tüm aşamalarda görev alıyor.

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        - "Üretim yapan bir toplum gelişebilir"

        Okul Müdürü Mehmet Hanifi Gündüz, AA muhabirine, okulun 1968'de kurulduğunu ve bugüne kadar eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin 7 alanda eğitim gördüğünü, bu alanların tamamında döner sermaye faaliyeti yürüttüklerini bildiren Gündüz, öğrencilerin bu kapsamda uygulamalı eğitim aldığını belirtti.

        Gündüz, "Meslek liseleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında uygulamalı eğitim yapan, geleceğimizi hazırlayan okullar. Üretim yapan bir toplum gelişebilir. Biz de bu alanda ülkemizin geleceğine katkı yapan bir kurumuz." dedi.

        Döner sermaye faaliyetlerinin öğrencilerin daha fazla pratik yapıp iş hayatına daha kolay adapte olmasına olanak sağladığını ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

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        "Bu anlamda öğrencilerimiz daha fazla pratik ve uygulama yaptıkları için hayata bir sıfır önde başlıyor. Bunun karşılığında belli bir miktarda maddi getirisi de olduğu için öğrencilerimiz ayrıca mutlu oluyorlar. Öğrencilerimiz bu gelirle aile ekonomisine de katkıda bulunuyor."

        - "Öğrencilerimiz atölyedeki bütün işlerde aktif olarak yer alıyorlar"

        Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Doğan Yayla da döner sermaye faaliyetleri kapsamında geçen yıl İl Özel İdaresi ile imzaladıkları protokol kapsamında​​​​​​​ taziye evleri için sedir üretimi yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin bu faaliyetlerle aktif bir şekilde mesleği öğrendiğini anlatan Yayla, öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin sedir yaptığını dile getirdi.

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        Yayla, "Bugüne kadar 60 köye 2 bin ahşap sedir ürettik. Öğrencilerimiz atölyedeki bütün işlerde aktif olarak yer alıyorlar. Atölyede üretimi onlar gerçekleştiriyor. Biz de başlarında duruyoruz. Gerekli yerlerde müdahalelerde bulunuyoruz. Bunu bir nevi staj, okuldan sonraki iş hayatına bir ön hazırlık olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Öğrenci Tuana Kazan ise okul bünyesindeki atölyede yaptıkları üretimle taziye evlerinin sedir ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

        Dersler dışında atölyede yaptıkları üretimle el becerisinin geliştiğini ifade eden öğrenci Mustafa Tufan da "Mesleğimizi daha iyi bir şekilde öğreniyoruz. Ayrıca, kazandığım parayla aileme de katkıda bulunabiliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Öğrenci İsmail Karadeniz ise atölyede çalışarak mesleği en iyi şekilde öğrenmeye çalıştığını anlatarak, "Atölyemiz donanımlı olduğu için işi erken yaşta öğreniyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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