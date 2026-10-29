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        Batman'da nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi

        Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Batman'da nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi

        Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

        Gercüş ilçesi Gönüllü köyü sakinlerinden Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada sarp ve dağlık arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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