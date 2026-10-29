Hasankeyf'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Kent Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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