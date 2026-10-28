Kozluk'ta mercimek tohumu desteği kurası çekildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekimi gerçekleştirildi.

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