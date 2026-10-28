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        Kozluk'ta mercimek tohumu desteği kurası çekildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Kozluk'ta mercimek tohumu desteği kurası çekildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Hibe desteğinden yararlanacak üreticiler kurayla belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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