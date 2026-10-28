Kozluk'ta mercimek tohumu desteği kurası çekildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.
Giriş: 28.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekimi gerçekleştirildi.
Hibe desteğinden yararlanacak üreticiler kurayla belirlendi.
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