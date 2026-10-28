Kozluk'ta meme kanserine karşı farkındalık standı açıldı

Ziyaretçilere ve vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

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