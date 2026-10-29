Sason'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Batman’ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Sason İlçe Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı İrfan Demir, törene katılanların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Programda konuşan Kaymakam Furkan Başar, cumhuriyetin gelecek nesillerin omuzlarında daha da büyüyeceğini belirterek, "Sevgili öğrenciler, bugün gururla kutladığımız cumhuriyet, yarın sizlerin omuzlarında daha da büyüyecektir. Kıymetli vatandaşlarımız, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri, bu gün bu topraklarda hep birlikte özgürce yaşayabilmemizdir'' dedi.

REKLAM

Konuşmanın ardından Sason Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden programda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından dans gösterileri ve koro dinletisi sunuldu. Gösteriler, salondaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden kutlama programı, öğrencilerin sergilediği renkli gösterilerin ardından sona erdi.