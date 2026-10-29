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        Gercüş'te meme kanseri farkındalık eğitimi

        – Batman'ın Gercüş İlçe Halk Sağlığı Merkezi tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Gercüş'te meme kanseri farkındalık eğitimi

        – Batman'ın Gercüş İlçe Halk Sağlığı Merkezi tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kadın Destek Merkezinde kadınların yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadın sağlığı açısından hayati önem taşıyan meme kanseri, erken teşhis yöntemleri ve korunma yolları ele alındı. Eğitimi veren hemşirelerden Gülistan Ülker, meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek kursiyerlere kapsamlı bilgiler aktardı. Ülker, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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        "Bugün Kadın Destek Merkezimizde, kadınlarımızı meme kanseri farkındalık eğitimi kapsamında ziyarete geldik. Kendilerine meme muayenesinden, ücretsiz taramalardan ve kendi kendine meme muayenesinden bahsettik. Kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesi, vücutlarını tanımaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Erken teşhis sayesinde birçok hayatın kurtulduğunu ve devletimizin sunduğu ücretsiz tarama imkanlarının her kadının hayatında bir güvence olduğunu onlarla paylaştık."

        Eğitim boyunca katılımcılara, meme muayenesinin önemi, klinik kontrollerin aksatılmaması gerektiği ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde sunulan ücretsiz kanser tarama hizmetleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

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        Programın sonunda kursiyerlere, öğrendiklerini her an hatırlayabilmeleri ve bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için özel bir hediye takdim edildi. Kadınların yanlarında sürekli taşıyabilecekleri anahtarlıkların arka yüzüne, halk sağlığı meme kanseri bilgilendirme sayfasına doğrudan yönlendiren bir QR kod yerleştirildi. Bu sayede katılımcılar, eğitime ait dijital rehberlere ve güncel bilgilere diledikleri zaman telefonlarıyla kolayca erişebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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