Gercüş'te meme kanseri farkındalık eğitimi

– Batman'ın Gercüş İlçe Halk Sağlığı Merkezi tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Kadın Destek Merkezinde kadınların yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadın sağlığı açısından hayati önem taşıyan meme kanseri, erken teşhis yöntemleri ve korunma yolları ele alındı. Eğitimi veren hemşirelerden Gülistan Ülker, meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek kursiyerlere kapsamlı bilgiler aktardı. Ülker, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün Kadın Destek Merkezimizde, kadınlarımızı meme kanseri farkındalık eğitimi kapsamında ziyarete geldik. Kendilerine meme muayenesinden, ücretsiz taramalardan ve kendi kendine meme muayenesinden bahsettik. Kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesi, vücutlarını tanımaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Erken teşhis sayesinde birçok hayatın kurtulduğunu ve devletimizin sunduğu ücretsiz tarama imkanlarının her kadının hayatında bir güvence olduğunu onlarla paylaştık."

Eğitim boyunca katılımcılara, meme muayenesinin önemi, klinik kontrollerin aksatılmaması gerektiği ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde sunulan ücretsiz kanser tarama hizmetleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

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Programın sonunda kursiyerlere, öğrendiklerini her an hatırlayabilmeleri ve bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için özel bir hediye takdim edildi. Kadınların yanlarında sürekli taşıyabilecekleri anahtarlıkların arka yüzüne, halk sağlığı meme kanseri bilgilendirme sayfasına doğrudan yönlendiren bir QR kod yerleştirildi. Bu sayede katılımcılar, eğitime ait dijital rehberlere ve güncel bilgilere diledikleri zaman telefonlarıyla kolayca erişebilecek.