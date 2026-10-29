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        Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.

        Batman'da kutlama programı, Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canalp ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erişir, halkın ve askeri birliklerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinliklerde öğrenciler tarafından folklor gösterileri yapıldı. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti.

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        Tören, askeri birlikler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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