Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.

Batman'da kutlama programı, Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canalp ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erişir, halkın ve askeri birliklerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinliklerde öğrenciler tarafından folklor gösterileri yapıldı. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti.

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Tören, askeri birlikler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.