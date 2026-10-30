Batman'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda hasar oluştu.
Giriş: 30.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda hasar oluştu.
İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkiinde Müslüm A. idaresindeki 33 AZ 116 plakalı tır şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır şoförü kazada yaralanmazken araçta hasar oluştu.
Devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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