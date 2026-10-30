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        Batman Havalimanı'nda yangın tatbikatı

        Batman Havalimanı'nda olası terminal yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Batman Havalimanı'nda yangın tatbikatı

        Batman Havalimanı'nda olası terminal yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Batman Havalimanı Müdürlüğü koordinesinde terminal binasında meydana gelebilecek yangınlara karşı farkındalık oluşturmak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla ortak tatbikat​​​​​​​ yapıldı.

        Tatbikata, DHMİ Batman Havalimanı Müdürlüğü, Meydan Meteoroloji Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Ekipleri, Batman Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, THY Ofisi, HAVAŞ ve havalimanında faaliyet gösteren diğer işletmeler katıldı.

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        Uygulama öncesinde gerçekleştirilen ön hazırlık toplantısında, olası terminal yangınlarına karşı yürütülecek ortak faaliyetler masaya yatırılarak teorik planlamalar yapıldı.

        Senaryoya göre, Giden Yolcu Salonu'ndaki bir elektrik panosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı ve yoğun duman yayıldı. Duman detektörlerinden gelen uyarılar anında Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) alarm ofisine bildirildi.

        Elektrik personelinin ilk müdahalesinin ardından ARFF, 112 ve ilgili tüm ekipler hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

        Olay anında genel anons sistemi üzerinden yapılan yönlendirmelerle yolcular ve personel güvenli toplama alanlarına sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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