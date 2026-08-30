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        Batman'da "Altınkent Projesi" tanıtıldı

        Batman'da Altınkent Projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Batman'da "Altınkent Projesi" tanıtıldı

        Batman'da Altınkent Projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Altınkent'in Türkiye'de altın ve gümüş imalatının toplu şekilde gerçekleştirileceği önemli bir merkez olacağını söyledi.

        İstanbul ve Kahramanmaraş'ta benzer örneklerin bulunduğunu belirten Canalp, Batman'da kurulacak merkezin Türkiye'de bu alandaki önemli ilklerden biri olacağını ifade etti.

        Canalp, projenin bir başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte daha büyük yatırımların hayata geçirileceğine inandığını dile getirdi.

        Türkiye'nin teknoloji ve üretimde hızla ilerlediğine değinen Canalp, "Altın ve gümüş sektöründe de imalatı, kaliteyi ve her türlü işlemi yapan bir ülke haline gelmemiz, bunun da Batman merkezli olarak gerçekleşmesi son derece kıymetli olacak." dedi.

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        Toplantıya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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