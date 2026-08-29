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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:BatmanŞehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Orhun Aydın Duran, Seyfettin Ünal

        Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Imeri (Dk. 64 Ömürcan Artan), Metehan Mert, Doria, Yasir Subaşı (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Buğra Çağıran), Polat Yaldır, Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 83 Gökhan Altıparmak), Biron (Dk. 40 Benny), Cordova

        Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 90 Okan Erdoğan), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Mohammed, Amilton (Dk. 90 Burak Kapacak), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Charisis), Ethemi (Dk. 72 Duodu), Manaj

        Goller: Dk. 32 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Benny (Batman Petrolspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 42 Pedrinho, Dk. 47 Metehan Mert, Dk. 82 Jin-Ho, Dk. 84 Polat Yaldır (Batman Petrolspor), Dk. 42 Kamil Fidan, Dk. 88 Duodu (Ekenler Beton Sivasspor)

        BATMAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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