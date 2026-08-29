Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BatmanŞehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Orhun Aydın Duran, Seyfettin Ünal
Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Imeri (Dk. 64 Ömürcan Artan), Metehan Mert, Doria, Yasir Subaşı (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Buğra Çağıran), Polat Yaldır, Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 83 Gökhan Altıparmak), Biron (Dk. 40 Benny), Cordova
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 90 Okan Erdoğan), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Mohammed, Amilton (Dk. 90 Burak Kapacak), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Charisis), Ethemi (Dk. 72 Duodu), Manaj
Goller: Dk. 32 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Benny (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Pedrinho, Dk. 47 Metehan Mert, Dk. 82 Jin-Ho, Dk. 84 Polat Yaldır (Batman Petrolspor), Dk. 42 Kamil Fidan, Dk. 88 Duodu (Ekenler Beton Sivasspor)
BATMAN
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