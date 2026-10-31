Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada

S.Y.’ye yardım ettiği belirlenen A.T.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, 29 Ekim’de saat 23.50 sıralarında İpekyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmek için yaya olarak ilerleyen H.B.A. isimli kadına arkadan yaklaşan bir kişi, çantasını alarak kaçtı. Kapkaç anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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