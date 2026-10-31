Batman'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten savrulan sürücü yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.