Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

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