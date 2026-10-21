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        Batman'da inme geçiren hasta, 45 dakikalık müdahaleyle sağlığına kavuştu

        BATMAN'da inme geçiren Cemil Akbaş (49), kentte ilk kez uygulanan 'mekanik trombektomi' yöntemiyle tedavi edildi. Beyin damarındaki pıhtı yaklaşık 45 dakikalık işlemle çıkarılan Akbaş, kaybettiği hareket ve konuşma yetisini yeniden kazandı. Akbaş, yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Batman'da inme geçiren hasta, 45 dakikalık müdahaleyle sağlığına kavuştu

        BATMAN’da inme geçiren Cemil Akbaş (49), kentte ilk kez uygulanan ‘mekanik trombektomi’ yöntemiyle tedavi edildi. Beyin damarındaki pıhtı yaklaşık 45 dakikalık işlemle çıkarılan Akbaş, kaybettiği hareket ve konuşma yetisini yeniden kazandı. Akbaş, yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

        Batman’da arkadaşlarıyla sohbet etmek için kahvehaneye giden Cemil Akbaş, aniden fenalaştı. Arkadaşları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Akbaş’ın yapılan tetkiklerinde, beyin damarında pıhtı olduğu belirlendi. Hareket kaybı yaşayan ve konuşamayan Akbaş, acil olarak anjiyoya alındı. Kentte ilk kez uygulanan ‘mekanik trombektomi’ yöntemiyle damarındaki pıhtı çıkarılan Akbaş, yaklaşık 45 dakika süren müdahaleyle hareket ve konuşma yetisini yeniden kazandı.

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        ‘İNME OLAYLARINDA ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ’

        İşlemi gerçekleştiren Girişimsel Radyolog Dr. Abdurrezzak Teken, hastanın inme tablosuyla acil servise başvurduğunu belirterek, “Acildeki arkadaşlarımız ve nörolog arkadaşlarımız hızlıca tetkikler yapıp teşhisini koydular. BT anjiyosunda pıhtıyı gördükten sonra hızlıca anjiyoya aldık. Elimizde bulunan çeşitli cihazlarla pıhtıyı 45 dakika içerisinde çıkardık. Şu an hastamız iyi. Hastamız şanslı gruptan. Bu tarz inme vakalarında erken başvuru çok önemli. Bizim hastamız da başvurduğunda ikinci saatindeydi. İnme olaylarında zaman çok önemlidir. Ne kadar erken başvurursa o kadar beyin dokusu kurtarılabiliyor” dedi.

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        ‘MASADAYKEN KONUŞMAYA BAŞLADI, ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİK’

        İşlemin Batman’da yapılmasıyla hastaların başka kentlere sevk edilmesinden kaynaklanan zaman kaybının önüne geçildiğini ifade eden Dr. Teken, “İnme işlemlerini Batman’da yapmaya başladık. Artık hastalarımız vakit kaybetmiyor. Hem sevkin getirdiği mali yük azalıyor hem de hasta vakit kazanıyor. Pıhtıyı çıkardıktan sonra, işlem bittikten kısa bir süre sonra hasta masadayken hareketleri geri döndü ve konuşmaya başladı. Bunu ekip olarak müşahede ettiğimizde gerçekten çocuklar gibi sevindik. Bir kutlama havasına girdi bütün ekip. Bu bizim için çok sevindirici bir olaydı” diye konuştu.

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        ‘YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM’

        Hastane çalışanlarına ve doktorlara teşekkür eden Cemil Akbaş ise “Arkadaşların yanına kahvede oturmaya gitmiştim. Oturduğum anda rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye kaldırdı. Hareket edemiyordum. Beni güçlükle arabaya bindirdiler. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hatırlamadığım süre içerisinde doktorlar müdahale etti. Müdahaleden sonra kendime geldim. İşlemden sonra Allah’a çok şükür herhangi bir rahatsızlığım kalmadı. Konuşmaya başladığım zaman sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Tüm hastane çalışanları ve doktorlardan Allah razı olsun. Beni yeniden hayata döndürdüler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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