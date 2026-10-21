Batman'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar oluştu.

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