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        Batman "Köpekler saldırmıyor" deyip video çekerken derken köpeklerin saldırısına uğradı

        Batman'da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Batman "Köpekler saldırmıyor" deyip video çekerken derken köpeklerin saldırısına uğradı

        Batman’da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi. Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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