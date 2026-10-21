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        Batman'da 70 yıllık husumet barışla sona erdi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde Yetmen ve Türkan aileleri arasında yaklaşık 70 yıldır devam eden husumet, ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Batman'da 70 yıllık husumet barışla sona erdi

        Batman’ın Kozluk ilçesinde Yetmen ve Türkan aileleri arasında yaklaşık 70 yıldır devam eden husumet, ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

        Kozluk Belediyesi binasında düzenlenen barış merasiminde Yetmen ve Türkan ailelerinin mensupları bir araya geldi. Yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşan taraflar, el sıkışarak aralarındaki husumete son verdi. Barış görüşmelerine Kozluk İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ve kanaat önderi Kerem Adsan öncülük etti. Uzlaştırma komisyonunda ise İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen Mahfuz Kavak ile kanaat önderleri Mehmet Abik, Kutbettin Avcı, İzzettin Işık ve Mazhar Eren yer aldı. Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından iki ailenin mensupları, yaklaşık 70 yıllık husumeti geride bıraktıklarını belirterek karşılıklı helalleşti.

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        Merasim, barış yemeğinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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