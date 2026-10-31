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        Batman'da "kapkaç" yöntemiyle çanta çalan şüpheli tutuklandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Batman'da "kapkaç" yöntemiyle çanta çalan şüpheli tutuklandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçede 29 Ekim'de İpekyolu Bulvarı'nda işten çıkıp evine giden kadının çantasının iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis çalışma yürüttü.

        Kimliği tespit edilen 18 yaşından küçük S.Y. yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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