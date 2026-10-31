Batman'da "kapkaç" yöntemiyle çanta çalan şüpheli tutuklandı

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlçede 29 Ekim'de İpekyolu Bulvarı'nda işten çıkıp evine giden kadının çantasının iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis çalışma yürüttü.

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