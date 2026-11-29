Isınmak için ateş yaktılar, patlamayla panik yaşadılar
Batman'ın Kozluk ilçesinde gençler ısınmak için yaktıkları ateşin etrafında toplandıkları sırada bir anda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamada yaralanan olmadı.
Batman’ın Kozluk ilçesinde gençler ısınmak için yaktıkları ateşin etrafında toplandıkları sırada bir anda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için ateş yaktı. Gençler, ateşin etrafında sohbet ettikleri sırada bir anda meydana gelen patlamayla şaşırarak, büyük korku yaşadı. Meydana gelen patlamayla etrafa alevler saçılırken, gençler panikle bulundukları yerden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan korku dolu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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