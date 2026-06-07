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        Sason'da üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği

        Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
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        Sason'da üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği

        Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.


        İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapılan programda, çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.


        Etkinlikte, yetkililer öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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