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        Aydıntepe'de ruhsatlı silah sahiplerine güvenli kullanım eğitimi verildi

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, ruhsatlı silah sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Amirliği personelince verilen eğitimde, silahların güvenli muhafazası, taşınma kuralları ve yasal sorumluluklar ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Aydıntepe'de ruhsatlı silah sahiplerine güvenli kullanım eğitimi verildi

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, ruhsatlı silah sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Amirliği personelince verilen eğitimde, silahların güvenli muhafazası, taşınma kuralları ve yasal sorumluluklar ele alındı.

        6136 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, ateşli silahların evde, araçta ve iş yerinde çocukların ulaşamayacağı kilitli ve emniyetli alanlarda saklanmasının önemi anlatıldı. Silah ve şarjörün ayrı muhafaza edilmesi, silahın başkalarının göremeyeceği şekilde taşınması ve alkolün etkisi altındayken silah taşınmaması gerektiğine dikkat çekildi.

        Eğitimde ayrıca ruhsat sahiplerinin adres değişikliği, silahın kaybolması veya çalınması gibi durumlarda izlemesi gereken yasal süreçler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Silahların güvenli kullanımına ilişkin kuralların yanı sıra olası risklerin önlenmesinde dikkat edilecek hususlar hatırlatıldı.

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