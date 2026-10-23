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        'Trafikte Ben de Varım' projesi okullarda sürüyor

        'Trafikte Ben de Varım' projesi kapsamında Veysel Efendi Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulunda öğrencilere trafik güvenliği ve trafik nezaketi eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        'Trafikte Ben de Varım' projesi okullarda sürüyor

        'Trafikte Ben de Varım' projesi kapsamında Veysel Efendi Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulunda öğrencilere trafik güvenliği ve trafik nezaketi eğitimi verildi.

        Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, STEM Türkiye Proje Maratonu çerçevesinde yürütülen proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli davranışlar anlatıldı.

        Proje kapsamında 28 ortaokulda yapılması planlanan etkinliklerin ilki, Taht İlkokulu ve Taht İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilmişti. Etkinlikler, il genelindeki diğer okullarda da devam edecek. Projeyle öğrencilerin trafik sorunlarını gözlemlemeleri, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri amaçlanıyor.

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