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        İl Müftüsü Bektaş imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi

        Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'İmam Hatipli Olmak' konulu konferans verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:03 Güncelleme:
        İl Müftüsü Bektaş imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi

        Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'İmam Hatipli Olmak' konulu konferans verdi.

        Konferansta, imam hatipli olmanın taşıdığı manevi değerler, ilim ve ahlakla yetişmenin önemi ile gençlerin millî ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesi ele alındı.

        İmam hatip okullarının ilim, hikmet ve irfan merkezleri olduğunu ifade eden Bektaş, bu okulların milli birlik ve beraberliğe katkısına değindi. Kur’an ve sünnet ışığında doğru dini bilginin gelecek nesillere aktarılmasında imam hatip okullarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bektaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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