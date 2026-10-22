Bayburt'ta gençler Aliya İzzetbegoviç'i andı
Bayburt Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.
Bayburt Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.
Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda, İzzetbegoviç’in hayatı, düşünceleri ve özgürlük mücadelesi ele alındı ardından İzzetbegoviç’in hayatını konu alan belgesel izlendi.
Belgesel gösteriminin ardından gençler, Bosna Hersek’in tarihi ve Balkanların yakın geçmişi üzerine görüşlerini paylaştı.
Program, gençlerin bölgenin tarihi ve İzzetbegoviç’in fikirleri hakkında bilgi edinmesine imkân sağladı.
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