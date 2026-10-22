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        Bayburt'ta gençler Aliya İzzetbegoviç'i andı

        Bayburt Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bayburt'ta gençler Aliya İzzetbegoviç'i andı

        Bayburt Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

        Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda, İzzetbegoviç’in hayatı, düşünceleri ve özgürlük mücadelesi ele alındı ardından İzzetbegoviç’in hayatını konu alan belgesel izlendi.

        Belgesel gösteriminin ardından gençler, Bosna Hersek’in tarihi ve Balkanların yakın geçmişi üzerine görüşlerini paylaştı.

        Program, gençlerin bölgenin tarihi ve İzzetbegoviç’in fikirleri hakkında bilgi edinmesine imkân sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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