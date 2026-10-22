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        Bayburt'ta örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 154'üncü mezununu verdi

        Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı'nın 154'üncü hafızı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Bayburt'ta örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 154'üncü mezununu verdi

        Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur’an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı’nın 154’üncü hafızı oldu.

        Erdem Bayazıt Kur’an Kursu öğrencisi Gümüş, Bayram Karakurt’un rehberliğinde sürdürdüğü hafızlık eğitimini tamamladı. Öğrenciye, başarısı dolayısıyla hafızlık belgesi verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin örgün eğitimlerine devam ederken Kur’anı Kerim’i ezberlemelerine imkân sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, okul derslerinin yanı sıra hafızlık eğitimlerini de sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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