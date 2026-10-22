Bayburt'ta örgün eğitimle birlikte hafızlık programı 154'üncü mezununu verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin örgün eğitimlerine devam ederken Kur’anı Kerim’i ezberlemelerine imkân sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, okul derslerinin yanı sıra hafızlık eğitimlerini de sürdürüyor.

Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur’an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı’nın 154’üncü hafızı oldu.

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