Aydıntepe'de uçurtma şenliği düzenlendi
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.
Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Öğrencilerle birlikte uçurtma uçuran Yıldırım ve Bilgin, çocukların heyecanına ortak oldu.
Şenlikte öğrenciler, farklı renk ve desenlerdeki uçurtmalarını uçurmak için bir araya geldi. Gökyüzünde süzülen uçurtmalar eşliğinde eğlenen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte şenliğin tadını çıkardı, keyifli vakit geçirdi.
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