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        Bayburt'ta öğrencilere iklim değişikliği eğitimi verildi

        Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulunda '0'dan COP31'e' temalı eğitimler düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Bayburt'ta öğrencilere iklim değişikliği eğitimi verildi

        Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulunda '0’dan COP31’e' temalı eğitimler düzenlendi.

        Eğitimlerde öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri anlatıldı. Eğitimde, iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri ele alınırken, COP31 süreci hakkında da öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerle çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi ve çevreye yönelik duyarlılıklarının artırılması sağlandı. Doğanın korunması konusunda da bilgilerin verildiği eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.

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