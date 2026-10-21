Maarif Modeli'nin Bayburt'taki uygulamaları çalıştayda ele alındı

Gruplar, temel eğitim 1. sınıf, temel eğitim 2. sınıf, temel eğitim sözel dersler, temel eğitim sayısal dersler, ortaöğretim sözel dersler, ortaöğretim sayısal dersler, ortaöğretim din eğitimi ile ortaöğretim mesleki ve teknik eğitim başlıklarında çalışmalar yürüttü. Çalıştay süresince akademisyenler ve eğitimciler, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda modelin eğitim süreçlerine yansımalarını ele aldı. Farklı alanlarda yürütülen grup çalışmalarıyla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasına ilişkin akademik görüşlere yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve eğitimcilerin katıldığı çalıştay kapsamında katılımcılar, 8 ayrı grupta bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Bayburt’taki uygulamalarının ele alındığı değerlendirme çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştayda, eğitim modelinin okullardaki uygulamaları ve eğitim süreçlerine ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi.

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