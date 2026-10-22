Bayburt'ta 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Eldivan, Bayburt’un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımların yakından takip edildiğini belirterek projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve çalışmaların sahada titizlikle yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Toplantıda, il genelindeki kamu yatırımlarının gerçekleşme durumu, tamamlanan projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı. Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırım ve projelere ilişkin sunum yaparak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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