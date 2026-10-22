Bayburt POMEM'de yangın tatbikatı yapıldı

Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye süreci ve yangına müdahale yöntemleri anlatıldı. Tatbikat kapsamında kontrollü olarak oluşturulan yangına müdahale edilirken yangın söndürme tüpünün kullanımı, tazyikli su ve köpükle söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) yangın tatbikatı gerçekleştirilerek öğrenci ve personele eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.