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        Bayburt'ta yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları yapıldı

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı türlerinin takibi ve mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla envanter, izleme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Bayburt'ta yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları yapıldı

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı türlerinin takibi ve mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla envanter, izleme çalışması gerçekleştirdi.

        Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş ile DKMP Müdürü Halil Karaca’nın katıldığı çalışmada, kurum personeli sahada incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında yaban hayvanlarının yaşam alanları gözlemlenerek saha verileri toplandı.

        Yaban hayatı envanter ve izleme çalışmalarıyla bölgedeki türlerin durumuna ilişkin verilerin elde edilmesi, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların bu veriler doğrultusunda yürütülmesi amaçlanıyor.

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