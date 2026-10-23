Bayburt'ta iki okulda oyun etkinlikleri yapıldı

'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri kapsamında Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu ve Kızılay Anaokulunda öğrenciler için oyun faaliyetleri düzenlendi. Okul bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, birlikte keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan etkinliklerde, oyunlar aracılığıyla hareketli ve eğlenceli bir okul ortamı oluşturuldu. Çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlara katılarak okul bahçesini etkinlik alanı olarak kullandı. Etkinliklerde öğrenciler denge parkurlarında ilerledi, hareket gerektiren oyunlara katıldı ve çeşitli materyallerle hazırlanan etkinliklerde el becerilerini kullandı. Grup halinde gerçekleştirilen oyunlar, çocukların hem hareket etmelerine hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenmelerine imkan sağladı.

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'Maarifin Kalbinde Oyun' çalışmalarıyla çocukların oyun yoluyla öğrenme deneyimleri desteklenirken geleneksel oyunların okul ortamında yaşatılmasına da katkıda bulunuluyor.