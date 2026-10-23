Bayburt'ta KPSS Ortaöğretim Sınavı için koordinasyon toplantısı yapıldı

25 Ekim'de yapılacak Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav hazırlıkları ve tedbirler koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıda, sınavın güvenli ve düzenli yürütülmesi için kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve sınav günü uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

Koordinasyon toplantısının ardından bina sınav sorumluları ve yardımcılarının katılımıyla sınav eğitimi düzenlendi. Eğitimde, sınav uygulama esasları, görevlilerin görev ve sorumlulukları ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Sınavın kurallara uygun yürütülmesi ve olası aksaklıkların önüne geçilmesi için görev dağılımı ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Ekinay, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, İl Nüfus Müdürü Sakine Öz, ÖSYM Koordinatörlüğü İdari Sorumlusu Özkan Oflaz katıldı.