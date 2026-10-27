Bayburt DKMP'nin yeni müdürü Halil Karaca görevine başladı

Vali Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret eden Karaca’ya, geçmiş yıllarda uzun süre DKMP müdürü olarak görev yapan Alpaslan Katırcı da eşlik etti. Ziyarette, Bayburt’taki doğa koruma faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

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