Bayburt Üniversitesi Çin'de akademik iş birliklerine imza attı

Bayburt Üniversitesinin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen China Education Expo (CEE) 2026 Eğitim Fuarı kapsamında farklı ülkelerden üniversitelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda farklı ülkelerde düzenlenen eğitim fuarlarına katılım sağlandığı ve bu kapsamda önemli temaslarda bulunulduğu belirtildi.

Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda Türkiye'den 57 üniversitenin katıldığı fuarda Bayburt Üniversitesinin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek uluslararası akademik iş birliği ağını genişlettiği ifade edildi.

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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Gürbüz ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım'ın temsil ettiği üniversitenin, fuar kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden üniversite ve kuruluşlarla bir araya geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde Bayburt Üniversitesinin akademik ve bilimsel imkanları uluslararası paydaşlara tanıtılırken farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla sürdürülebilir akademik ortaklıkların geliştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından somut kazanımlarla sonuçlandı. Bu doğrultuda Tayland'dan Shinawatra University ve Malezya'dan INTI International University & Colleges ile akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı."

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Açıklamada, Macaristan'daki Hungarian University of Agriculture and Life Sciences ile Erasmus+ KA171 programı kapsamında da kurumlar arası anlaşma imzalandığı, anlaşmayla öğrenci ve personel hareketliliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.