Bayburt'ta İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla şehitler anısına 1200 fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği koordinesinde Tuzcuzade Mahallesi Gökpınar köyü yolu mevkisinde "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bir nefes" temalı fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada, Bayburt'un çeşitli bölgelerinde yıl boyunca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gönüllülerin katılımıyla 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Özellikle çocukların ve gençlerin doğayla iç içe büyümesi, ağacın, ormanın ve yeşilin kıymetini küçük yaşlardan itibaren kavramasının önem taşıdığını dile getiren Vali Eldivan, "Çünkü bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde dinleneceği, nefes alacağı ve güzel hatıralar biriktireceği bir yaşam alanına dönüşecektir. Bizler istiyoruz ki çocuklarımız Bayburt'un sokaklarında, parklarında, bahçelerinde ve doğal güzellikleri arasında büyüsün doğayı seven, çevresine duyarlı, yaşadığı şehre sahip çıkan bireyler olarak yetişsin." diye konuştu.

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İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitler uğruna bu toprakları daha yeşil, huzurlu ve güzel bir şekilde yarınlara taşımanın en temel sorumlulukları olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatının sadece asayiş ve kamu düzenini sağlayan, suçla ve suçluyla mücadele eden bir kurum olmadığını vurgulayan Karaduman, "Bugün burada toprakla buluşturacağımız her bir fidan, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, doğaya duyduğumuz saygının ve yaşamın simgesidir." dedi.

Şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, emniyet mensupları ve öğrenciler 1200 fidanı toprakla buluşturdu.