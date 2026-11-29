Çalışma kapsamında meslek elemanları kendilerini, mesleki yaklaşımlarını ve hizmet süreçlerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacak. Uygulamayla personelin empati, iletişim ve farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve personelin mesleki farkındalığını güçlendirmek amacıyla psikolojik tahlil ve öz değerlendirme odaklı video izleme çalışması başlatıldı.

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