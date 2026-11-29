Bayburt’un Demirözü ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen boks ve futbol kursları için kayıt süreci devam ediyor. Kurslar, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak.

Boks kursunda fiziksel gelişim, disiplin ve kondisyon alanlarında eğitim verilecek. Futbol kursunda ise takım çalışması, teknik ve strateji konularında çalışmalar yapılacak.

Kurslara katılmak isteyenler, edu.gsb.gov.tr adresine girerek eDevlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapabilecek. İlgili kursun seçilmesinin ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru sürecinde destek istemek isteyenler, Demirözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.